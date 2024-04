L’Iran attacca Israele, Teheran: ‘Questione chiusa, senza altri errori’. L’Idf: ‘Respinto il 99% di droni e missili’

Il ministero degli Esteri russo invita alla “moderazione” dopo gli attacchi iraniani contro Israele. “Esortiamo tutte le parti coinvolte a mostrare moderazione. Contiamo sul fatto che gli Stati regionali risolvano i problemi esistenti con mezzi politici e diplomatici”, ha dichiarato il ministero in un comunicato.

Ci sono “pressioni Usa” che il Gabinetto di guerra di Israele previsto per le 15.30 (le 14.30 in Italia) non decida un contrattacco nei confronti dell’Iran. Lo hanno riferito media israeliani, citando fonti israeliane che stimano che “una riposta israeliana non arriverà immediatamente”. Il problema – aggiungono le fonti – è individuare una “risposta che non porti necessariamente a un’escalation”.

Iran: ‘Basi Usa a rischio se partecipano alla risposta di Israele’