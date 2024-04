Casting film commission Calabria

🎥𝑨𝒉𝒐𝒓𝒂! 𝑭𝒊𝒍𝒎, società di produzione e distribuzione cinematografica con sedi a Verona e Roma, per la prima volta realizzerà un film in Calabria nei prossimi mesi, sostenuto da Fondazione Calabria Film Commission , con un team di attori e maestranze Calabresi🎥

🎬Il primo casting, con il regista Marco Pollini, si svolgerà a Cosenza presso la sede di Confartigianato Imprese Cosenza, viale degli Alimena n. 63 il giorno Sabato 20 Aprile a partire dalle ore 10,00🎬

𝑳’𝑶𝑹𝑨𝑻𝑶𝑹𝑬, nato come libro edito da Santelli Editore, è una storia coinvolgente di riscatto sociale con importanti temi tra i quali l’arte come mezzo di sostentamento e la diversità come punto di forza e non di debolezza.

📝Si ricercano in particolare i seguenti profili:

👨‍🦱Ragazzo tra i 20 e i 30 anni calabrese con esperienze teatrali e/o cinematografiche

👩🏻‍🦱Ragazza tra i 20 e i 30 anni calabrese con esperienze teatrali e/o cinematografiche

🙋‍♀️Donna tra i 40 e i 60 anni con esperienze teatrali e/o cinematografiche

👫Ragazzi tra il 18 e i 30 anni

🙋‍♂️Uomini tra i 40 e 70 anni

📄Si prega di presentarsi al casting con fotocopia documento d’identità e codice fiscale.

Responsabile del casting, il casting director Giovanni Maletta professionista del settore.