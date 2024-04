Si ribalta con la gru mentre tenta di recuperare un’auto: muore un 25enne di origini nigeriane

Un giovane di 25 anni,ha perso la vita in un incidente accaduto vicino a una cava a Pescopagano, nella contrada Cesine, mentre un altro ragazzo della stessa età è rimasto ferito. Entrambi di origine nigeriana e impiegati nel cantiere, avevano preso l’auto per tornare a casa dopo il turno di lavoro intorno alle 17. Purtroppo, hanno perso il controllo del veicolo finendo in una scarpata. Anche se sono usciti dall’incidente senza ferite gravi, hanno deciso di recuperare l’auto utilizzando una gru dal cantiere. Durante le manovre per rimettere in carreggiata l’auto, la gru si è ribaltata schiacciando il giovane di 25 anni. Per lui non c’è stato nulla da fare, nonostante il tempestivo intervento di vigili del fuoco e ambulanza del 118. Sull’accaduto stanno indagando i carabinieri.