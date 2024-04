Lonetti, Fondazione FareFuturo: motivi per votare Michele Napoli

La Fondazione è stata fortemente voluta e creata anche a Senise dal suo coordinatore regionale avv. Michele Napoli ed è già da tempo impegnata con i suoi aderenti protagonisti e non spettatori in un progetto di sviluppo riguardo le risorse idriche, area industriale, peperone IGP, infrastrutture e servizi vari. La Fondazione è consapevole che in questi ultimi anni al governo della Basilicata le cose non sono migliorate del tutto frutto di una triste eredità del passato che ci è stata tramandata, senza politiche industriali avviate per lo sviluppo e l’occupazione, con le famiglie che hanno visto peggiorate le proprie condizioni economiche, dove la povertà è aumentata, e lo spopolamento è fuori controllo, mentre la sanità è rimasta al collasso con un calo pauroso di investimento.