Messenger, ecco gli album condivisi e le foto in alta definizione

Meta ha annunciato un corposo aggiornamento per Messenger, la piattaforma di chat collegata a Facebook.

Arriva la possibilità di creare album condivisi con i propri contatti oltre all’invio di foto in alta definizione. Finora, un’immagine inviata in chat veniva compressa per occupare meno spazio, dunque con una risoluzione minore rispetto ad uno scatto in Hd.

Di recente, la stessa Meta ha introdotto su WhatsApp l’opportunità di scegliere se inviare un file multimediale nella sua dimensione originale. Su Messenger viene anche aumentato il limite in megabyte di un file condiviso in chat.

Si va fino ai 100 Mb, un modo per il servizio di competere anche con rivali differenti rispetto alla messaggistica vera e propria, come Microsoft OneDrive e Google Drive, utilizzati per conservare file su un proprio spazio nel cloud, da far visualizzare anche ad altri.

Chiunque potrà presto creare album di foto e video nelle chat singole e di gruppo, selezionando più foto dal proprio computer o dispositivo mobile e quindi toccando la voce “crea album”. Si potranno aggiungere foto al catalogo anche successivamente, tornando nella chat e selezionando “aggiungi all’album”.

Tutti i partecipanti ad una conversazione avranno facoltà di visualizzare, aggiungere, eliminare e scaricare immagini e video.

Ad oggi si tratta di una funzionalità assente nelle altre app di Meta, da WhatsApp a Instagram.

Per quanto riguarda la condivisione di foto in alta definizione, si potrà attivare l’opzione “Hd” dopo aver selezionato un’immagine dal box di una chat, che ora prevede anche l’invio di file Office, Pdf e zip direttamente tra i messaggi, con il limite di 100 megabyte.

ANSA