PLANET MANGA presenta “SAKAMOTO DAYS”

Dalla scuderia Shueisha (Naruto, Bleach) arriva in Italia, pubblicata da Planet Manga, una nuova storia d’azione che con il suo humor è pronta a conquistare tutti i lettori: Sakamoto Days. Il primo volume è disponibile da giovedì 19 maggio in edicola, fumetteria, libreria e su Panini.it.

Oltre alla versione regular, il volume prevede anche una versione variant con allegato la riproduzione del grembiule di Sakamoto.

Taro Sakamoto è un placido e silenzioso proprietario di un piccolo minimarket che vive una vita “ordinaria”: è felicemente sposato, ha una figlia, un lavoro nel suo negozio dove passa le giornate. Ma, come si suol dire: l’abito non fa il monaco (o meglio, il commesso).

Sakamoto un tempo era considerato il sicario più abile e temuto del Giappone, finché un giorno non si è innamorato e ha messo su famiglia, promettendo alla sua amata di non uccidere più nessuno, interrompere ogni contatto con la criminalità e condurre una vita serena e pacifica.

Ormai sicario in pensione, Taro è intenzionato a rispettare la promessa fatta con tutte le sue forze. Ha chiuso con il passato, ma sfortunatamente il passato non ha chiuso con lui.

Per i vertici della criminalità non è contemplato il pensionamento e i suoi ex datori di lavoro faranno di tutto per ucciderlo inviando un sicario dopo l’altro, mettendolo in situazioni al limite da cui dovrà uscire senza fare vittime.

Perfetta commistione tra comedy e azione, Sakamoto Days è un manga in cui l’autore, il giovane Yuto Suzuki, al debutto con la sua prima opera seriale, alterna momenti di humor a combattimenti estremi degni dei migliori “battle shonen”.

Sakamoto Days verrà presentato venerdì 20 maggio alle ore 15.00 a Play Festival del Gioco (la manifestazione di scena dal 20 al 22 maggio a Modena), con un incontro che vedrà la redazione manga di Panini Comics dialogare con il content creator Angelo “Sommobuta” Cavallaro.