8° RIEVOCAZIONE DEL GRAN PREMIO DI BARI: GLI EVENTI COLLATERALI NEL PADIGLIONE ASI DELL’EXPOLEVANTE

Dopo l’avvio con l’inaugurazione della mostra “Ieri, oggi e domani” al Museo Civico di Bari e il successivo convegno sul tema della sicurezza stradale, dall’11 al 14 aprile , gli eventi collaterali all’Ottava Rievocazione Storica del Gran Premio di Bari si sposteranno negli spazi della Nuova Fiera del Levante, all’interno del Padiglione ASI di Expolevante – Fiera internazionale per il tempo libero, lo sport e la smart mobility: un intero padiglione dedicato ai veicoli storici e alla storia dell’evento automobilistico che ha cambiato il volto della città di Bari, per un connubio perfetto tra cultura dei motori, risvolti sociali e la straordinaria forma di turismo lento promossa dal motorismo d’antan.

Giovedì 11 aprile alle ore 12.15 l’inaugurazione dello stand alla presenza del Presidente nazionale ASI, Alberto Scuro, del Sindaco di Bari e Presidente nazionale Anci, Antonio Decaro e del Presidente dell’Ente Fiera, Gaetano Frulli.

A seguire, il padiglione sarà animato da un esclusivo shooting fotografico realizzato da Carmen Martorana dal titolo “Il motorismo è di moda”.

Domenica 14 aprile sarà finalmente la volta dei bambini, con l’attesissimo ritorno del Mini Gran Premio Unicef Italia: un evento unico nel suo genere e primo in Italia, rivolto a tutti i bambini dai 4 ai 10 anni.

I piccoli partecipanti, vestiti e accessoriati come i grandi piloti degli anni 50 che corsero il Gran Premio di Bari, sfrecceranno in un circuito creato per macchine a pedali artigianalmente costruite in Italia all’insegna dei valori della sportività, dell’amicizia e della solidarietà.

Durante la giornata, inoltre, sarà possibile dare il proprio contributo in favore dei programmi dell’UNICEF per i bambini in pericolo, con particolare attenzione al dramma dei bambini migranti.

L’iscrizione al Mini Gran Premio di Bari può essere effettuata tramite il sito www.minigpbari.com, tramite l’indirizzo e-mail [email protected] o il numero telefonico 080.522.75.22, oppure presso il desk Old Cars Club Italia presente in Expo Levante dalle ore 08:30 del 14 aprile 2024.

La partecipazione dei bambini all’evento è vincolata alla sottoscrizione di una liberatoria privacy e ha un costo di 10€, interamente devoluti in favore dei progetti UNICEF ITALIA.