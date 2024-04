Fuga dall’università: un futuro preoccupante per gli atenei italiani

Un terzo di studenti in meno nei prossimi 17 anni: questo il fosco scenario dipinto da uno studio di Mediobanca per il futuro dell’università italiana. Il calo demografico, l’aumento dei costi e la scarsa attrattività verso l’estero sono solo alcuni dei fattori che concorrono a questo preoccupante trend.

Le università del Mezzogiorno sono le più colpite: la scarsa attrattività verso gli studenti stranieri, le infrastrutture insufficienti e un’offerta formativa non sempre all’altezza sono alcuni dei problemi che affliggono gli atenei meridionali.

Cosa si può fare per invertire la rotta? Sono necessari interventi strutturali per migliorare l’attrattività del sistema universitario italiano, sia a livello nazionale che internazionale. Bisogna investire in infrastrutture, potenziare l’offerta formativa e rendere l’università più accessibile a tutti.

Ecco alcune proposte concrete:

Aumentare gli investimenti in infrastrutture: migliorare la qualità dei campus, degli alloggi e dei servizi per gli studenti.

migliorare la qualità dei campus, degli alloggi e dei servizi per gli studenti. Potenziare l’offerta formativa: creare corsi di studio più innovativi e in linea con le esigenze del mercato del lavoro.

creare corsi di studio più innovativi e in linea con le esigenze del mercato del lavoro. Internazionalizzare gli atenei: attirare più studenti stranieri con borse di studio e programmi di scambio.

attirare più studenti stranieri con borse di studio e programmi di scambio. Ridurre i costi: rendere l’università più accessibile a tutti, anche alle famiglie meno abbienti.

Il futuro dell’università italiana è in gioco: solo con un impegno serio e concreto da parte di tutti gli attori coinvolti si potrà evitare il declino del sistema universitario e garantire alle nuove generazioni una formazione di alta qualità.