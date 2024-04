Bardi giovedi’ 11 Aprile presentazione programma nel comitato elettorale Orgoglio Lucano a Potenza

Giovedì 11 aprile 2024 alle ore 11 nella sede del Comitato elettorale di Orgoglio Lucano in via del Gallitello 281 a Potenza, il candidato presidente del centro destra Vito Bardi, presenterà in una conferenza stampa il programma politico regionale.

All’appuntamento sarà presente anche di una delegazione di giovani lucani promotore di una azione di indagine sui bisogni delle nuove generazioni condotta sul territorio regionale.