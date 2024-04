09 Aprile Basilicata protagonista su Rai 3 nel programma “Generazione Bellezza”

Martedì 9 aprile 2024 alle ore 20:15 su Rai 3, gli spettatori avranno l’opportunità di immergersi in un viaggio straordinario alla scoperta della bellezza artistica e culturale dell’Italia attraverso “Generazione Bellezza”.

Condotta da Emilio Casalini, con la regia di Davide Rinaldi, la trasmissione si propone di narrare storie di innovazione, lavoro e tradizione che contribuiscono a valorizzare il patrimonio storico e culturale del nostro Paese.

In questa puntata, lo sguardo si poserà su Maratea, incantevole cittadina della Basilicata, che si distingue per essere la culla della Nuova Libbaneria Mediterranea.

Questa costituenda impresa sociale ha riportato in vita un’antica tradizione artigianale: le corde del mare, conosciute come “libbani”. Attraverso tecniche quasi dimenticate, viene prodotto un manufatto unico nel suo genere, simbolo di un passato che ritorna a risplendere.

La Nuova Libbaneria Mediterranea – sostenuta da Fondazione con il Sud e Enel Cuore Onlus con il progetto Intrecci di Comunità – non si limita alla produzione di questi straordinari manufatti, ma si estende alla valorizzazione e promozione dell’artigianato locale, del design contemporaneo e del turismo esperienziale. In questo modo, si preserva la memoria delle donne che per secoli hanno lavorato l’erba tagliamani e si celebra un patrimonio di saperi e conoscenze che conferiscono un valore unico al territorio.

Le parole chiave di questa storia sono formazione, inserimento lavorativo, artigianato, design contemporaneo, turismo esperienziale e promozione sociale e culturale. Attraverso le voci dei protagonisti, “Generazione Bellezza” offrirà uno sguardo approfondito su un’iniziativa che incarna l’incontro tra tradizione e innovazione, tra passato e futuro.

Non mancate l’appuntamento con “Generazione Bellezza” martedì 9 aprile su Rai 3, per scoprire la storia affascinante di Maratea e della Nuova Libbaneria Mediterranea.