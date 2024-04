Araneo M5s Basilicata sit-in protesta davanti al Crob Rionero per visita Ministri FI

Abbiamo appreso, con senso di vergogna, che lunedì 8 aprile, in piena campagna elettorale, si presenteranno al Crob di Rionero i ministri Schillaci, Bernini, Casellati e Tajani.

Ben quattro ministri che verranno sicuramente a raccontare le mirabolanti azioni politiche messe in campo dal centrodestra per la sanità lucana (!).

Peccato solo che gli ultimi studi raccontino il contrario e vedano la Basilicata all’ultimo posto in classifica tra tutte le regioni d’Italia, con la più altra migrazione di malati oncologici che va a curarsi al nord. Insomma, grazie a Bardi e Pittella abbiamo il peggior sistema sanitario d’Italia e oggi non abbiamo alcuna intenzione di ascoltare le loro menzogne.

Il M5s non ci sta. Non possiamo accettare l’ennesima passerella elettorale, come quelle a cui ci hanno abituati Salvini e Meloni negli ultimi anni.

Pertanto lunedì 8 aprile, al mattino, saremo al CROB a esprimere tutto il nostro dissenso rispetto a questo smargiasso tentativo di speculare sulla pelle dei lucani.

Certa del fatto che la comunità lucana saprà reagire con orgoglio, l’appuntamento è previsto per lunedì 8 aprile, ore 11, nei pressi dell’ingresso del Crob.

Alessia Araneo (M5s Basilicata) in una nota annuncia il sit-in del Movimento 5 Stelle nell’area antistante il Crob di Rionero in Vulture.