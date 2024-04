Elezioni regionale Basilicata 2024, Angelo Chiorazzo lancia 100×100, un metodo nuovo di ascolto e di governo

In questi ultimi giorni il presidente Bardi si sta facendo vedere molto di più rispetto agli ultimi cinque anni di governo. “Magie” della campagna elettorale, ma soprattutto una grande presa in giro della nostra comunità.

Scrivere una storia nuova per la Basilicata vuol dire cambiare anche questo: passare dalle passerelle all’ascolto come parte integrante dell’azione politica.

Concluderò questa campagna elettorale dopo aver visitato tutti e 100 i comuni della Provincia di Potenza, di cui sarò rappresentante in consiglio regionale se mi darete fiducia.

Non solo: ripeterò questo capillare giro del territorio una volta l’anno, per ascoltare le istanze dei cittadini e per rappresentarle nei luoghi della decisione.

È ciò che abbiamo già fatto nei mesi scorsi, in tutta la regione, insieme a Basilicata Casa Comune, anche molto lontano dall’appuntamento elettorale. Ed è ciò che continueremo a fare per i prossimi cinque anni.

Il nostro obiettivo è creare una differenza tangibile di metodo e di merito con chi ci ha governato in questi ultimi anni e che solo ora, a due settimane dal voto, si ricorda che esiste una Basilicata fuori dalle stanze della Regione.

Vogliamo portare avanti politiche e progetti che favoriscano lo sviluppo socio-economico, la valorizzazione delle risorse locali e la promozione della partecipazione civica.

Rappresenteremo i lucani in Regione con la presenza fisica e con l’azione legislativa, mettendo in pratica le idee e le soluzioni che emergeranno dal nostro confronto e dalla nostra collaborazione.

Insieme, possiamo fare la differenza e costruire una provincia di Potenza più forte, inclusiva e prospera sin dai prossimi mesi.