Il sindaco di Castelmezzano Valluzzi sarà speaker al TEDxLUMSA del 12 Aprile

TEDxLUMSA si prepara ad accogliere Nicola Valluzzi, sindaco di Castelmezzano e dirigente d’azienda, come speaker dell’evento del 12 Aprile a Roma.

Riconosciuto per la sua iniziativa pionieristica, il “Volo dell’Angelo”, che collega Castelmezzano a Pietrapertosa attraverso un cavo d’acciaio, Valluzzi incarna il tema di quest’anno “Think Outside The Box” in ogni sfaccettatura del suo operato.

In una piattaforma che vanta oltre 2 miliardi di visualizzazioni su YouTube e quasi 40 milioni di iscritti, TEDx si conferma un palcoscenico mondiale per le idee che ispirano cambiamento e innovazione.

L’intervento di Valluzzi è un atteso contributo a questa comunità globale, evidenziando come la visione locale possa acquisire un significato universale attraverso l’innovazione e la creatività.

Il “Volo dell’Angelo” di Valluzzi è un simbolo di come le idee innovative, radicate nella tradizione e nel patrimonio locale, possano trasformarsi in attrazioni globali, promuovendo al contempo turismo sostenibile e conservazione culturale.

Nel suo discorso, esplorerà la dinamica tra coraggio innovativo e visione oltre i confini convenzionali, condividendo come questi principi possano essere applicati per realizzare progresso sostenibile e impatto sociale positivo.

Attraverso la sua narrazione al TEDxLUMSA, Valluzzi non solo condividerà la sua esperienza unica ma anche ispirerà a pensare in modi nuovi e non convenzionali.

La sua presenza sottolinea l’importanza di sfidare lo status quo e come, in un contesto di quasi 40 milioni di iscritti e miliardi di visualizzazioni, le grandi idee possano effettivamente contribuire a plasmare un futuro migliore per tutti.