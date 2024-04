Giornata consapevolezza sull’autismo, la Basilica di San Francesco si illumina di blu

Questa sera, in occasione della Giornata mondiale della consapevolezza sull’autismo del 2 aprile, la facciata della chiesa superiore della Basilica di San Francesco in Assisi si illuminerà di blu, aderendo anche quest’anno alla campagna mondiale di sensibilizzazione “Light It Up Blue 2024”.

L’iniziativa è promossa da Angsa Umbria, Associazione Nazionale Genitori Soggetti Autistici Umbria Onlus, che ha per oggetto la promozione e l’educazione della cittadinanza alla consapevolezza e alla conoscenza dell’autismo.

Una società che sia casa per tutti

“Siamo molto felici, come frati francescani, di partecipare a questa iniziativa”, commenta fra Giulio Cesareo, Ofm Conv, direttore dell’Ufficio comunicazione del Sacro Convento di san Francesco in Assisi.

“Crescere come collettività intorno al valore e alla valorizzazione delle persone – che sono sempre un valore e una ricchezza – è un cammino decisivo che è fatto sempre e solo di piccoli passi, come questo. Nel nome e con la forza che viene da san Francesco sogniamo, e allo stesso tempo cerchiamo di offrire il nostro piccolo contributo, per una società che sia davvero casa per tutti”.

VATICAN NEWS