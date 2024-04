Regionali 2024 Basilicata il ministro Lollobrigida mercoledi’ 03 Aprile a Matera ed in Val d’Agri

Mercoledì 3 aprile 2024 alle ore 10 al teatro Guerrieri di Matera è in programma l’incontro con Il ministro dell’Agricoltura e della sovranità alimentare e forestale, Francesco Lollobrigida per la presentazione dei candidati consiglieri di Fratelli d’Italia alle prossime elezioni regionali.

Nel pomeriggio Lollobrigida sarà in Val d’Agri. Di seguito la nota integrale

Il ministro dell’Agricoltura e della sovranità alimentare e forestale, Francesco Lollobrigida, sarà in Basilicata mercoledì 3 aprile.

In mattinata alle ore 10 al cinema comunale “Guerrieri” parteciperà alla presentazione delle liste elettorali di Fratelli d’Italia, fortemente voluta nel centro della città dei Sassi.

Nel pomeriggio, invece, il ministro sarà in Val d’Agri. Entro la fine della prossima settimana è atteso a Matera anche il sottosegretario del medesimo ministero, Patrizio La Pietra: “Entrambi affronteranno i temi al centro della campagna elettorale per le regionali in Basilicata – spiega il coordinatore regionale di Fratelli d’Italia, Piergiorgio Quarto – in particolare il ministro Lollobrigida incontrerà i rappresentanti delle istituzioni e soprattutto gli agricoltori della provincia di Matera e Potenza per ascoltare personalmente le istanze del territorio per rispondere a dubbi e spiegare le azioni portate avanti dal governo a sostegno del comparto.

Alla Commissione Ue è stato chiesto un passo indietro rispetto alle politiche ideologiche che fino ad ora hanno gravato sul nostro settore primario quale quello dell’agricoltura”.