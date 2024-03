Due feriti in incidente frontale tra Potenza e Melfi

Un incidente frontale tra due veicoli si è verificato all’uscita per Tiera lungo la statale Potenza-Melfi, con le persone coinvolte trasportate in ospedale a Potenza.

Il personale medico del 118 è intervenuto sul posto e ha trasportato i feriti all’ospedale San Carlo di Potenza, uno in condizioni più gravi classificato come codice rosso, l’altro come codice giallo. Le autorità stanno indagando per comprendere l’esatta dinamica dell’incidente.