Eric Clapton al Lucca summer festival, unica data italiana

Lucca Summer Festival 2024 non finisce di stupire. Quando il cartellone sembrava chiuso ecco lo straordinario annuncio di un concerto di Eric Clapton nell’Area Mura Storiche.

Il leggendario chitarrista inglese si esibirà a Lucca, a 18 anni dalla sua ultima esibizione al Festival, Domenica 2 Giugno per quello che sarà il suo unico concerto italiano del 2024.

Clapton salirà sul palco con la sua band per eseguire dal vivo tutti i successi di una carriera lunghissima che lo ha visto leader di band storiche come Cream, Derek and The Dominos e Yardbirds.

Una serata che nessun appassionato vorrà perdere, un’opportunità incredibile di ascoltare dal vivo un vero e proprio monumento della musica.