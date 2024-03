Samsung, da oggi Galaxy AI disponibile su più smartphone

Samsung lo aveva anticipato nelle scorse settimane e oggi porta l’intelligenza artificiale di Galaxy AI sugli smartphone e tablet lanciati lo scorso anno.

Anche in Italia è già disponibile l’aggiornamento dell’interfaccia One Ui 6.1, che introduce l’IA generativa dell’azienda per la serie di smartphone Galaxy S23, Galaxy Z Fold 5, Galaxy Z Flip 5 oltre ai Galaxy S9 Tab.

In vista dell’ampliamento del pubblico che potrà usare l’IA, Tm Roh, presidente di Mobile eXperience Business, ha sottolineato: “il nostro obiettivo con Galaxy AI non è solo aprire la strada a una nuova era dell’intelligenza artificiale mobile, ma potenziare gli utenti rendendo l’IA più accessibile”.

Non più un’esclusiva della famiglia degli S24, Galaxy AI permette di cambiare il modo di usare molte app, tra cui le chiamate e la scrittura di messaggi.

Con “traduzione live”, ad esempio, è possibile tradurre una telefonata audio in tempo reale, visualizzando sullo schermo il testo di un interlocutore, già nella propria lingua.

Funzionamento simile per la traduzione di chat e file di testo, questi ultimi sfruttando l’applicazione Note. In collaborazione con Google c’è “cerchia e cerca”, presente anche sugli smartphone Pixel, per evidenziare qualsiasi contenuto sullo schermo e ricercarlo online, tramite l’IA generativa.

La modifica generativa nelle foto consente agli utenti di rimuovere oggetti, ridimensionarli o persino manipolare lo sfondo nelle loro immagini, anche vecchie, per ottenere un nuovo risultato.

Come indicato precedentemente da Samsung, Galaxy AI resterà gratuita fino al 2025, con la possibilità che in seguito diventi un servizio a pagamento, almeno per le funzionalità più avanzate.

ANSA