Apple, parte il 10 giugno la conferenza per sviluppatori

Apple ha annunciato che la 35a edizione della Worldwide Developers Conference, meglio conosciuta come Wwdc, si svolgerà dal 10 al 14 giugno.

L’appuntamento è un classico per gli sviluppatori di applicazioni per i prodotti Apple ma da qualche anno ha assunto una valenza più ampia, per gli annunci globali che interessano anche i consumatori.

Non sono attesi nuovi prodotti ma servizi e applicazioni, tra cui qualcosa relativo all’intelligenza artificiale generativa.

Si è parlato molto negli ultimi giorni della possibile collaborazione tra le Mela e Google per l’integrazione nei prossimi iPhone di Gemini, il modello di IA di Big, e la Wwdc 2024 potrebbe essere la migliore occasione per annunciare novità in merito.

Quasi certe le anteprime dei sistemi operativi su cui lavora il gruppo: iOs 18, iPadOs 18, tvOs 18, macOs 15 e watchOs 11. È anche probabile che l’azienda riveli visionOs 2, la piattaforma che alimenta i VisionPro, i visori di realtà mista il cui arrivo in Italia è ancora atteso.

Proprio nel merito dei Visionpro, nelle ultime ore circolano in rete voci secondo cui Apple starebbe sviluppando una nuova versione di Apple Pencil, il suo pennino per iPad, in modo che possa essere utilizzato nel metaverso e migliorare così l’interazione per app di studio, gioco e lavoro.

La conferenza di apertura, tenuta dall’amministratore delegato di Apple, Tim Cook, sarà trasmessa in diretta streaming nel pomeriggio del 10 giugno.

Apple condividerà altre informazioni e il calendario della Wwdc 24 sull’app Apple Developer e sul sito Apple Developer.

ANSA