Atti persecutori nei confronti dell’ex: 35enne materano e la sua nuova compagna indagati

La Polizia di Stato di Matera ha comunicato l’avviso di chiusura delle indagini preliminari, emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Matera, nei confronti di un uomo e una donna, di 35 e 40 anni rispettivamente, entrambi residenti a Matera. Sono stati ipotizzati reati di atti persecutori continuati, in concorso tra di loro, ai danni dell’ex moglie dell’uomo.

Le indagini condotte dalla Squadra Mobile di Matera hanno rivelato che, dopo l’inizio di una nuova relazione, la coppia avrebbe compiuto ripetutamente atti molesti nei confronti dell’ex moglie dell’uomo, causandole un fondato timore per la sua sicurezza e costringendola a cambiare le sue abitudini di vita.

Oltre a sorvegliare frequentemente la casa della vittima, i due l’hanno insultata in pubblico, minacciando di causarle danni ingiustificati o addirittura la morte. In diverse occasioni, la coppia ha spaventato la donna avvicinandosi con brusche manovre in auto. Questi comportamenti molesti sono durati circa sei mesi, fino a quando la vittima ha denunciato l’accaduto.