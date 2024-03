Sileo : “Si valorizzi e tuteli l’esperienza di Pina Picierno”

“Sono sconcertata dalle indiscrezioni riportate da molti quotidiani nazionali in queste ore in cui sembrerebbe che il profilo della vicepresidente del Parlamento Europeo, Pina Picierno, sia derubricato fuori dalla testa di lista delle prossime liste per le elezioni europee.

Non posso accettare che l’unica donna democratica che riveste un ruolo apicale nelle istituzioni europee sia penalizzata per logiche correntizie e per inserire un profilo civico totalmente distante dai nostri territori. Lo scrive in una nota la portavoce pro-tempore Donne Democratiche Basilicata, Lucia Sileo.

“In questi anni noi donne lucane abbiamo affrontato tantissime sfide e battaglie con Pina Picierno, che col nostro territorio ha un legame quotidiano.

Non è bastato lo “schiaffo” subito da noi donne del sud alle scorse politiche, con nessuna donna capolista. Chiedo alla segretaria Elly Schlein di tutelare e valorizzare l’esperienza di Picierno perché svalutare lei, il suo lavoro e le sue battaglie significa svilirete le donne lucane e meridionali”, conclude l’esponente dem lucana.