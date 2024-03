Furto di Borsa e Portafoglio a un’Anziana, Due Arresti a Matera

La Polizia di Stato di Matera ha arrestato due uomini senza fissa dimora, di 51 e 38 anni, in flagranza di reato per furto aggravato in concorso. I due hanno rubato il carrello della spesa di un’anziana mentre si trovava nel centro cittadino il 17 marzo scorso.

La donna ha riconosciuto i propri effetti personali, che le sono stati restituiti dopo la denuncia. I due arrestati sono in attesa del giudizio di convalida e uno dei due è stato confermato in custodia in carcere per precedenti simili.