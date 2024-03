Elezioni regionali, due liste a rischio esclusione: oggi si attende la decisione

La decisione della Commissione elettorale sulle liste Volt Potenza e La Vera Basilicata Matera è attesa per oggi e potrebbero essere escluse dalle elezioni regionali del 21 e 22 aprile. La Commissione valuterà i ricorsi presentati dalle due liste. A Potenza, la commissione elettorale circoscrizionale ha notato un errore formale solo nella presentazione della documentazione di Volt per Potenza (nessuna osservazione per Matera). Il candidato presidente di Volt, Eustachio Follia, ha segnalato che il rilievo è infondato e ha già presentato un ricorso formale con i suoi avvocati. D’altra parte, La Vera Basilicata a Matera rischia l’esclusione poiché sarebbe stata presentata da un soggetto senza autorizzazione delegata, motivo per cui non è stata accettata. Anche per questo caso è stato presentato un ricorso.