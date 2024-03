A Rionero in Vulture litigano su dove mettere la giostra, arrestate 5 persone

Le forze dell’ordine di Rionero in Vulture hanno arrestato due famiglie di gestori di giostre, cinque persone in tutto, provenienti dalla provincia di Potenza e dalla Campania, per coinvolgimento in una rissa. La disputa sarebbe nata per la scelta del luogo in cui installare le giostre, con gli individui coinvolti che si sono attaccati utilizzando spranghe di ferro e bastoni di legno.