A Palazzo Italia Bucarest iniziative per la Giornata Europea del Gelato Artigianale

La Giornata Europea del Gelato Artigianale tuttora l’unica dedicata ad un alimento dal Parlamento Europeo, che il 24 marzo di ogni anno inaugura ufficialmente la stagione di uno dei dolci più amati al mondo, è stata l’occasione per dedicare iniziative specifiche. A Palazzo Italia Bucarest l’Associazione Cuochi Italiani, Global School e Geladis, leader internazionale di prodotti del settore, hanno dedicato cinque giornate per valorizzare il gelato, formare i maestri gelatai, realizzare confronti e promuovere il prodotto made in Italy.

Un appuntamento diventato imperdibile per golosi di ogni età in Europa (e non solo), nonché un’importante occasione per raccontare e promuovere il sapere artigiano, da sempre espressione di qualità, di autenticità e di territorialità, e per sostenere le produzioni di qualità del gelato artigianale di tradizione italiana.

Il gelato artigianale supera per la prima volta i 10 milioni di euro in Europa.

Anche l’Italia registra lo stesso trend positivo: il giro d’affari del 2023 vede un incremento dell’11%, sfiorando i 3 miliardi di euro tra gelaterie, pasticcerie e bar con gelato (erano €2.7 miliardi nel 2022, €2.3 miliardi nel 2021 e €1.85 miliardi nel 2020). Nonostante la contrazione del potere d’acquisto degli italiani, la spesa pro-capite per il gelato artigianale è salita a circa 43 euro, a cui si aggiunge la spesa del turismo straniero (circa 2.5 euro a persona), anch’esso in crescita nel nostro Paese: +4% nella stagione estiva, +13% durante l’anno, con un particolare aumento delle presenze a partire da agosto. Segno positivo anche per i volumi che, nonostante l’inflazione e l’andamento climatico poco favorevole, sono rimasti stabili (+1% rispetto al 2022), facendo ben sperare per il futuro di tutta la filiera, che nel suo complesso (gelaterie, ingredienti, macchine, attrezzature, vetrine) vale oltre 4 miliardi di euro e dà lavoro a più di 100.000 persone.

“Il nostro progetto di promuovere l’intera filiera alimentare italiana e lucana con i professionisti della cucina, i produttori e con un sistema di commercializzazione per i Paesi Balcanici – spiega Giovanni Baldantoni, presidente Palazzo Italia – ha avuto una nuova tappa con la Giornata Europea del Gelato Artigianale, dando seguito al programma di attività deciso in occasione dell’ottava edizione della Settimana della Cucina Italiana nel Mondo. Una missione portata avanti dagli effettivi protagonisti, massimi interpreti di concetti come “artigianalità” con i maestri pasticceri di Geladis, da 30 anni specializzata nel settore della gelateria e pasticceria, un’azienda che ha una grande storia ricca di successi e novità nel mondo ed è presente in ogni continente. Oggi è una delle aziende italiane, simbolo del made in Italy di qualità, produttrici più complete. L’export delle produzioni di gelati e dolci come di tutta l’eccellenza alimentare specie meridionale continua a dare nei mercati europei ottimi risultati, senza mai perdere di vista la valorizzazione della Dieta Mediterranea quale stile di vita salutare e modello di alimentazione equilibrata accessibile a tutti”.