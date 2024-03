Operazione della Guardia di Finanza, quattro arresti per spaccio di sostanze stupefacenti

Questi soggetti si rifornivano di droga in Puglia per poi commercializzarla nella zona settentrionale della Basilicata.

Su ordine del G.I.P. della Procura di Potenza, quattro persone sono state fermate a Palazzo San Gervasio. Sono accusate di far parte di un’organizzazione criminale dedita allo spaccio di sostanze stupefacenti, principalmente hashish e marijuana. L’operazione è stata denominata “Frontetusio”.

Grazie alle indagini condotte dalle Fiamme Gialle, che hanno incluso intercettazioni telefoniche e ambientali, è stato possibile tracciare i movimenti dei soggetti che acquistavano droga a Cerignola, in provincia di Foggia, per poi rivenderla a diversi acquirenti della zona di Palazzo San Gervasio e dei comuni circostanti, in particolare Venosa, Banzi e Genzano di Lucania.