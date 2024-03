Operatori ecologici di Salandra nuovamente senza stipendio

È veramente inaccettabile che i lavoratori addetti alla raccolta dei rifiuti nel Comune di Salandra si trovino costantemente in lotta per ricevere il loro stipendio.

Da anni i lavoratori del Comune di Salandra si trovano a dover inseguire il loro salario a causa di una gestione incompetente, che non riesce a risolvere questa vergognosa situazione nonostante una gara d’appalto scaduta da tempo.

I problemi, che sembravano essere un lontano ricordo, sono invece attualissimi a causa di un’Amministrazione che non tiene conto dei lavoratori, i quali sono anzitutto cittadini di Salandra e vengono trattati con totale indifferenza dal Sindaco.

Ci chiediamo se gli Amministratori del Comune di Salandra non provino nemmeno un minimo di vergogna per le condizioni in cui versano i loro concittadini, cittadini che guadagnano solo poche centinaia di euro al mese. -si legge nella nota della Fit Cisl Basilicata- .