Regionali Basilicata: ultime notizie

Durante la presentazione del suo libro a Potenza, Calenda del partito Azione ha affermato che il campo largo non esiste più. In merito alla decisione su chi sostenere tra Chiorazzo e il centrodestra, la scelta verrà presa dal direttivo regionale in riunione nel pomeriggio. Marcello Pittella, intervistato, ha annunciato che parlerà dopo il direttivo odierno. La situazione si complica ulteriormente, con il PD diviso e la perdita di membri importanti che appoggiano la candidatura di Chiorazzo. Il Pd non riesce a trovare unità e ci sono voci su un possibile candidato di partito, con il nome del Presidente della provincia di Matera Marrese, che circola.