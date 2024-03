Basket: ‘Un coach come padre’, Sandro Gamba premiato alla Luiss

Se il basket italiano ha un padre, quello è Sandro Gamba.

Il leggendario giocatore e allenatore milanese, ct dell’Italvolley campione d’Europa nel 1983 oltre che vincitore di 15 scudetti e due Coppe dei Campioni, è stato premiato alla Luiss, a Roma, dopo la proiezione del docufilm “Un coach come padre”.

Un lavoro scritto e diretto dall’attore e regista Massimiliano Finazzer Flory, il racconto di una storia tutta italiana che ruota intorno al rapporto tra la guerra e lo sport, tra un allenatore e i suoi ragazzi. “Il basket mi ha dato tanto, ho vinto tanto, non posso chiedere nulla di più dalla vita – sorride il 91enne Gamba -.

Devo ringraziare chi c’è lassù che mi ha protetto nel momento giusto”. Il docufilm, che raccoglie i tributi di grandi azzurri come Dino Meneghin, Pierluigi Marzorati e Renato Villalta, è una lettera aperta ai giovani sui valori etici nello sport, oltre che il racconto dei successi indimenticabili di quegli anni.

“Gamba è un mito non solo del basket ma dello sport italiano – ha detto il prorettore con delega allo Sport della Luiss, Francesco Di Ciommo -.

Un grande esempio che per noi come università è un onore ospitare. Un uomo che è stato un padre per tantissime persone che ha incontrato nella sua vita”.

ANSA