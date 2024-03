Futsal Senise, l’esperto portiere Manuel D’amelio presenta la prossima gara contro il Bernalda Futsal

Un’altra brusca rimonta subita dal Futsal Senise con il Latiano che l’esperto portiere Manuel D’amelio, in vista del derby di sabato, con il Bernalda Futsal commenta così:

“Sicuramente è dipeso da un calo fisico: siamo numericamente pochi. Stiamo affrontando una settimana difficile: siamo consapevoli che ci aspetta una trasferta insidiosissima. Rientrerà Grandinetti dalla squalifica ma non ci sarà Stigliano appiedato dal Giudice Sportivo”.

Il Bernalda Futsal squadra insidiosa:

“Sarà un ottimo test al cospetto di una formazione che non è più quella di prima. Hanno preso il portiere Boschiggia che è molto forte anche con i piedi. Sono in fiducia per i risultati ottenuti”.

Qualificazione play off…:

“Bisognerà dare tutto. Ora sono tutte finali e per raggiungere i play off dovremo giocare al 110%. Siamo li e vogliamo provarci”.

Che gara sarà?:

“Giocheremo in un campo infuocato con i tifosi che spingono la squadra. Bisognerà approcciare al meglio”.