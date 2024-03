PM Gruppo Macchia, in campo per il girone play-out. Alla Caizzo Nelly Barletta

Chiusa la stagione regolare, per la PM Gruppo Macchia Potenza inizia i percorso play-out. Un altro mini campionato per le rossoblù di coach Elena Ligrani che prendono parte al girone G con sei formazioni e dieci gare tra andata e ritorno per decretare permanenza e retrocessioni. Per mantenere la categoria la PM Gruppo Macchia deve arrivare tra le prime due del girone o al massimo qualificarsi come migliore terza rispetto agli altri due gironi. Nel girone G oltre alla PM Gruppo Macchia le potentine incontreranno Nelly Volley Barletta e Don Milani Volley, già incontrate nel corso della stagione regolare, poi Il mattarello San Cassiano, Windor Crispiano e Farmacie Matarrese Ostuni. “Cominciamo un nuovo percorso si può dire un nuovo campionato – ha analizzato coach Elena Ligrani – fatto di 10 finali, dobbiamo giocare ogni gara con determinazione e cattiveria agonistica cercando di prender punti fondamentali per la nostra salvezza”. L’esordio nel nuovo girone con la vecchia conoscenza Nelly Volley Barletta: “Giochiamo contro una squadra che abbiamo già incontrato in campionato – prosegue Ligrani – e che quindi conosciamo bene, dobbiamo essere cinici, rimanere sempre attaccati ad ogni punto e portare a casa la prima vittoria dei play-out”. Appuntamento sabato 9 marzo alle 20:00 alla Palestra Caizzo di Potenza sotto la direzione di gara dei signori Santorufo e D’Amico.