In Nba, cade Boston rimontata da -22 dai Cleveland

Dean Wade (5 triple e 20 punti nel solo quarto quarto) è l’eroe della vittoria 105-104 di Cleveland su Boston, che mette fine alla striscia di 11 successi consecutivi dei Celtics.

Durant al supplementare trascina Phoenix alla vittoria a Denver, Miami si affida a Butler per battere Detroit, mentre Indiana segna 137 punti e vanifica la 4^ tripla doppia in fila ai 30 punti di Doncic.

A Est vincono Orlando, Brooklyn e Atlanta, la serata magica di Sengun guida Houston alla vittoria sugli Spurs.

Ci vuole il miglior Jimmy Butler – che segna 15 dei suoi 26 punti nel quarto finale – perché Miami possa agguantare la vittoria n°11 nelle ultime 14 partite, piegando la resistenza dei Pistons (118-110) guidati dalla coppia Cunningham-Fontecchio.

Per gli Heat bene anche Adebayo e Robinson con 18 punti a testa e Rozier con 17, in una serata chiusa con oltre il 45% di squadra da tre.

L’azzurro, pur partendo ancora per la quarta volta in fila dalla panchina, resta in campo 29 minuti e sfodera la sua terza miglior prestazione stagionale, fermandosi a soli due punti dal suo season high: per lui 22 punti con 7/16 al tiro e ben 5 triple a bersaglio (su 12 tentativi) ma anche 4 rimbalzi e 2 assist.

Detroit si arrende solo nel finale a Miami, ma solo Cunningham (23) fa meglio di Fontecchio in casa Pistons.

ANSA