Cantieri e distrazioni le principali cause di incidenti sulle strade lucane

Questa mattina, presso la Sala Italia del Palazzo del Governo, si è tenuta una riunione dell’Osservatorio provinciale per il monitoraggio degli incidenti stradali, presieduta dal Prefetto di Potenza Michele Campanaro. L’incontro ha incluso una valutazione delle attività recenti e la pianificazione di nuove strategie di prevenzione e contrasto.

Partecipanti alla riunione: vertici provinciali delle Forze dell’Ordine, l’Assessore all’Infrastrutture e Mobilità della Regione Basilicata Gerardina Sileo, il Direttore Generale del Dipartimento, il dirigente della Sezione di Polizia Stradale, il Comandante della Polizia Locale di Potenza, la Direttrice regionale dell’INAIL, i referenti dell’Ufficio Area Sud di ISTAT, del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco, della Struttura Territoriale ANAS di Basilicata, dell’Ufficio Scolastico Regionale, dell’Azienda Sanitaria Locale, dell’ Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile e dell’ Automobile Club Italia.

Il Prefetto ha illustrato l’evoluzione dei compiti dell’Osservatorio, con particolare attenzione alla direttiva Piantedosi del dicembre 2022, che ha accelerato le attività di prevenzione e contrasto.

Durante la riunione, sono stati analizzati i dati statistici dell’incidentalità stradale in provincia di Potenza forniti dall’Ufficio Area Sud di Istat.

Nonostante un leggero calo degli incidenti con lesioni e mortali nel 2023, il numero di feriti è aumentato del 3,3%. Le principali cause di incidenti sono distrazione, eccesso di velocità e mancato rispetto delle regole di precedenza.

Sono stati presentati dati preliminari del 2024, che mostrano una diminuzione degli incidenti e dei feriti rispetto al 2023, ma un aumento delle vittime.

È stato introdotto l’applicativo INC del Ministero dell’Interno per accedere rapidamente ai dati sugli incidenti stradali. Il Prefetto ha evidenziato le iniziative dell’Osservatorio, in particolare una campagna di educazione stradale nelle scuole superiori che ha coinvolto circa 800 studenti.

È stata sottolineata l’importanza della collaborazione con i gestori della rete stradale per garantire la sicurezza durante i lavori di manutenzione.

Il Prefetto ha concluso ribadendo l’importanza dell’Osservatorio prefettizio come punto di riferimento per le politiche della sicurezza stradale.