SINNICA: A FRANCAVILLA TAVOLO TECNICO TRA COMUNI, REGIONE E ANAS

L’assessore regionale Dina Sileo e l’Anas si sono incontrati con i sindaci per discutere i lavori sulla strada statale 653 “Sinnica” a Francavilla In Sinni . L’importanza della strada per la connettività del territorio è stata sottolineata. La collaborazione tra enti è essenziale per minimizzare i disagi durante i lavori, garantendo sicurezza e migliorando la qualità della vita dei cittadini. Il monitoraggio costante dei lavori e gli aggiornamenti regolari alla comunità sono stati promessi. Alla riunione hanno partecipato, oltre all’assessore regionale alle infrastrutture Dina Sileo per la Regione Basilicata, l’ingegnere Ferrara, l’ingegnere Lippolis e l’ingegnere Sabato per l’Anas e i sindaci di Francavilla in Sinni, Episcopia, Terranova di Pollino, Fardella, Chiaromonte, Senise, San Paolo Albanese, San Severino Lucano, Cersosimo, San Costantino Albanese e Valsinni.