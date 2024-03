A BERLINO IL LANCIO DEL LIBRO “BLU DI PRUSSIA. VOCI DI DENTRO” DI ROBERTA C. LA GUARDIA

Il 4 marzo è uscito ” Blu di Prussia. Voci di dentro” di Roberta C. La Guardia, attrice, regista, giornalista e autrice.

Dopo aver pubblicato ad ottobre 2023 un libro sul pittore Gaetano Dimatteo scritto insieme al giornalista ed insegnante Pino Suriano, Roberta C. La Guardia è alla sua prima pubblicazione in “assolo” nel mondo editoriale.

Pubblicato dalla casa editrice Monetti Editore e supportato dall’associazione culturale ” Collettivo Artistico dei Realisti Visionari”, ” Blu di Prussia. Voci di dentro” è un progetto editoriale fresco e alternativo che si articola in 52 componimenti più un poemetto.

Grazie ad alcuni artisti che hanno abbracciato e voluto supportare il senso della sua opera, l’autrice ha arricchito il suo progetto editoriale coinvolgendo professionisti di diversi ambiti dell’arte, della cultura e della comunicazione. “Blu di Prussia.

Voci di dentro” si compone infatti di due video-poetry “Anima” realizzato da Giuseppe Amalfi, Carmelo Trifoglio e Lucio Corizzo e ” Blu di Prussia. Voci di dentro” diretto da Francesca Svampa. La copertina del libro è della pittrice e stilista Maria Giulia Fuina e il progetto grafico di Francesco La Guardia.

Gli attori Emiliano Pagionico, Erminio Truncellito, Cosimo Fasanella, Giuseppe Ranoia Simone Castano, Nando Irene, Antonio Coppola, Luca Manganaro, Pascal La Delfa, Davide Ventola e Caroline van Gastel hanno invece dato voce ai testi della La Guardia nel Q-code presente all’interno del libro e sul canale youtube della Monetti Editore e del Collettivo Artistico dei Realisti Visionari.

Concept di “Blu di Prussia. Voci di dentro” è l’Amore inteso come “Principio in principio, indole di gentilezza universale presente in ognuno di noi al momento della nascita e ancor prima”, continua l’autrice.

Il libro smonta dogmi socio-culturali e falsi miti, ponendosi come punto o spunto di riflessione da diverse angolazioni; l’analisi è diretta e sottile in una esplorazione dell’universo femminile che affronta il viaggio esistenziale-erotico-emotivo della vita, in una prospettiva formativa ed evolutiva, in una chiave stimolante per il lettore. Roberta C. La Guardia ci consegna un volume in cui il pensiero penetra i meandri del sentimento, del desiderio, della gioia, del dolore, dell’emozione mettendo in risalto le dinamiche interiori e quelle dell’attrazione, sullo sfondo di un sentire d’amore.

Il libro sarà presentato a Berlino domenica 10 marzo presso LaMuntagnola storico punto di riferimento culturale della città gestito dall’imprenditore e creativo Pino Bianco.

Il 9 marzo invece, ci sarà un pre-evento di presentazione al Modì Bistrot. Dopo Berlino, seguirà un tour in diverse città italiane che inizierà da Torino, in occasione della fiera del libro prevista dal 9 al 13 maggio.