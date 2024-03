40 anni dopo domani a Senise ricordo presa del tappo

Domani saranno esattamente 40 anni dalla ”Presa del Tappo”, il giorno in cui (era il 6 marzo 1984) i cittadini senisesi con a capo il sindacalista Raffaele Soave e il sindaco di allora Pietro Policicchio, per la preoccupazione legata alle promesse non mantenute rispetto alle contropartite da ottenere per aver ceduto i terreni migliori di Senise alla diga, sequestrarono con una ordinanza lampo del primo cittadino, la grande calotta di ferro che, nei fatti, avrebbe dovuto dare definitivamente inizio alle opere di invasamento. Il ”Tappo” restò in presidio per tre mesi in Piazza Vittorio Emanuele.