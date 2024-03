Regionali 2024 Basilicata : Pd fiducia a Chiorazzo

Si è conclusa a tarda sera la direzione del Pd di Basilicata, con la firma all’unanimità dei presenti di un documento politico che chiarisce la posizione dei Dem in ottica delle prossime elezioni regionali.

Di seguito la nota:

“In questi mesi si sono susseguite interlocuzioni con le altre forze politiche del centrosinistra, con i mondi dell’associazionismo e delle varie espressioni della società, lavorando con ogni sforzo possibile alla costruzione di un fronte comune per liberare la regione dalla guida distorta del centro destra.

Non possiamo che confermare la nostra fiducia nei confronti del candidato Angelo Chiorazzo, espressione della società civile e proposto alla coalizione di centro sinistra da Basilicata casa comune.

Riteniamo che Chiorazzo sia il miglior candidato possibile per affrontare la sfida delle elezioni, in grado di portare un valore aggiunto alla coalizione in termini di proposte, entusiasmo e consenso.

Su questa indicazione la direzione conferisce pieno mandato al segretario regionale per continuare il confronto con le altre forze del centro sinistra”