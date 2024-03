Poco fa registrata una scossa di terremoto nei Campi Flegrei con epicentro nei pressi di via Napoli. Non si segnalano danni a persone o cose

Nuova scossa nella mattinata nei Campi Flegrei. Poco fa gli strumenti hanno registrato un evento sismico di 3.4 gradi di magnitudo. La scossa ha avuto epicentro nei dintorno di via Napoli. Non si segnalano al momento danni a persone o cose fatta esclusione per lo spavento che ha interessato gli abitanti delle zone limitrofe.

Il sisma è stato localizzato dall’Ingv alle ore 10:01 di oggi, domenica 3 marzo 2024. Ipocentro a 3 km.