Elezioni Regionali: Pd “Siamo al Fianco di Chiorazzo”

Il giudice Alberto Iannuzzi ha annunciato che non si presenterà come candidato alla presidenza della Regione Basilicata. Con una dichiarazione rilasciata all’ANSA, il presidente della Corte d’Appello di Potenza ha confermato il suo rifiuto per le elezioni regionali del 21 e 22 aprile.

Nel frattempo, le trattative nel campo politico continuano: il Partito Democratico, tramite il segretario regionale Giovanni Lettieri, ha espresso un parere positivo su Angelo Chiorazzo, che però non è gradito ad una parte dei Cinque Stelle e ad altre forze politiche della coalizione di centrosinistra.

Un gruppo di 50 “cittadini lucani liberi”, sostenuto da una petizione, ha chiesto a Elly Schlein, segretaria del Pd, a Giuseppe Conte, presidente del M5S, e a tutte le forze progressiste, di candidare Iannuzzi. Tuttavia, il magistrato, prossimo alla pensione, ha rifiutato l’impegno politico, citando le restrizioni della legge Cartabia.

Questa decisione è stata presa mentre si svolgeva la Direzione regionale del Pd a Potenza, alla quale ha partecipato l’ex ministro della Sanità Roberto Speranza, sostenitore di Chiorazzo. Il segretario dem lucano, Lettieri, ha evidenziato le difficoltà dei partiti di centro sinistra nel convergere su Chiorazzo per costruire una coalizione vincente, mentre l’ex senatore Pd, Salvatore Margiotta, ha sottolineato l’importanza dell’unità della coalizione rispetto ad altre questioni.