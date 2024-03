A Oppido Lucano i Carabineri hanno tratto in salvo cuccioli di cane pastore

Una lieta conclusione per quattro cuccioli di cane pastore che, se non fossero stati salvati dai militari dell’Arma, avrebbero probabilmente avuto un destino diverso.

A Oppido Lucano, ieri pomeriggio, i militari della Stazione locale hanno notato un movimento strano di veicoli lungo la SS 96 mentre perlustravano il territorio. Decidendo di investigare, si sono imbattuti in una situazione insolita: quattro cuccioli di cane pastore, ancora molto giovani, avvolti l’uno intorno all’altro per proteggersi dal freddo, bagnati e visibilmente affamati.

I Carabinieri hanno immediatamente capito di essere arrivati appena in tempo, poiché i cuccioli si trovavano sul ciglio della strada e, in condizioni climatiche diverse, sarebbero potuti diventare vittime involontarie del traffico o, ancor peggio, preda di animali selvatici.

Dopo aver deviato il traffico, i militari hanno soccorso i cuccioli e li hanno portati inizialmente alla Stazione Carabinieri di Oppido Lucano per ricevere cure mediche immediate. Successivamente sono stati affidati a veterinari per un controllo di salute completo e, infine, saranno avviate le procedure per l’adozione.