Traffico di rifiuti con la Tunisia: undici misure cautelari in Basilicata e Campania

Oggi, il personale della Direzione Investigativa Antimafia di Basilicata e del Gruppo Carabinieri per la Tutela Ambientale e la Sicurezza Energetica di Napoli sta eseguendo i provvedimenti, coinvolgendo circa 80 unità tra Carabinieri e personale della Direzione Investigativa Antimafia. Le indagini sono in corso da circa due anni, partite dopo il ritorno in Italia da parte della Tunisia di oltre 6mila tonnellate di rifiuti sbarcati a Salerno.