Anche a Senise domani 20 maggio l’onorevole Cateno De Luca Leader del partito Sud Chiama nord, per sostenere Pina De Donato

Anche a Senise domani 20 maggio l’onorevole Cateno De Luca Leader del partito Sud Chiama nord approderà in Basilicata con il camper della LIBERTÀ per sostenere Pina De Donato unica candidata della Basilicata della lista Libertà per le prossime elezioni del 8 e 9 giugno al Parlamento europeo nella circoscrizione meridionale ( Abruzzo,Molise ,Puglia ,Basilicata ,Calabria e Campania).

Prima tappa a Bernalda a seguire Scanzano e poi a Senise per divulgare il nostro programma -dice Pina De Donato- 20 punti che raccontano un’altra Europa all’insegna dei nostri valori : pace, sovranità ,equità e federalismo ;insomma meno Europa è più Italia che mette al centro la persona con i propri diritti e la propria dignità! Qualche esempio ? attualmente la sanità rappresenta un costo da tagliare , mentre per noi il diritto alla salute va escluso dal patto di stabilità , non è una spesa bensì un diritto universale.

La pace ? per noi L’Europa deve essere portatrice di pace e mettere fine alle spese belliche ecco perché invitiamo gli elettori a votare contro questa l’economia di guerra, la nostra costituzione ripudia la guerra ! pertanto l’8 e il 9 giugno aiutateci a sostenere il nostro progetto di Libertà, il nostro voto deciderà quale direzione prenderà l’Europa nei prossimi 5 anni , ogni voto è importante : la democrazia è una responsabilità collettiva .