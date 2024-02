Baragiano, pullman di studenti fuori strada: tutti salvi

Dopo essersi scontrato – per cause in fase d’accertamento – con un’Alfa Romeo 147, un bus che stava trasportando circa 40 studenti tra i 14 e i 18 anni a Potenza è finito fuori strada, in una cunetta in agro di Baragiano, sulla strada provinciale 83. L’incidente è avvenuto nelle prime ore di questa mattina verso le ore 7:00.

Secondo quanto si è appreso, tutte le persone che erano a bordo dell’autobus si sono salvate.