Per il Papa nuovo ricovero al Gemelli. Bruni: ‘In ospedale per una laparotomia’

“Avete visto il comunicato stampa, io credo che non ci sono da aggiungere altre parole. Lo seguiamo col nostro affetto – così il cardinale Pietro Parolin ha risposto ai giornalisti sullo stato di salute del Papa -, lo seguiamo con la nostra preghiera, sperando che tutto possa risolversi al più presto e lui ritorni all’esercizio del suo ministero”.

Alla domanda se è preoccupato, ha risposto: “Non saprei cosa dire perché non ho elementi per dire né in un senso né nell’altro. Mi pareva che il comunicato cercasse di dire le cose in maniera molto tecnica, che forse non è così facile neanche capire, ma di dare gli elementi che permettono di inquadrare il problema”.