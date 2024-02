Policoro è pronta ad accogliere un nuovo punto McDonald’s e sta cercando 50 dipendenti

Il colosso dei fast food sta aprendo un nuovo ristorante nella zona e cerca personale per la sua squadra.

A breve arriverà il McDonald’s Job Tour, un evento itinerante per la selezione del personale per le nuove aperture in Italia.

Questa sarà la prima sede del marchio con gli archi gialli nella provincia materana, un desiderio che si avvera anche per Francesco e Daniel, due giovani materani che avevano avviato una petizione per portare McDonald’s nella zona.

L’azienda promette un ambiente di lavoro giovane, inclusivo e meritocratico. I candidati interessati possono partecipare alla selezione online entro il 1 marzo.

McDonald’s è presente in Italia da 37 anni, con più di 680 ristoranti e 32.000 dipendenti che servono 1.2 milioni di clienti al giorno.

La maggior parte dei ristoranti italiani del gruppo sono in franchising, gestiti da 150 imprenditori locali.