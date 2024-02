Amianto: un anno e pena sospesa per 5 ex dirigenti della Materit di Ferrandina

Il tribunale di Matera ha condannato Silvano Benitti, Pietro Pini, Michele Cardinale, Michele Bonanni e Lorenzo Po, ex dirigenti della Materit di Ferrandina Scalo, a un anno di reclusione ciascuno e al risarcimento dei danni patrimoniali e non, in un caso di lavorazione di materiale contenente amianto. La pena è stata sospesa per prescrizione.