Sardegna: quasi 30% delle sezioni scrutinate, Truzzu avanti

Quasi il 30% delle sezioni scrutinate (il 28,3%) dopo 9 ore dall’avvio delle operazioni di spoglio delle schede: Paolo Truzzu del centrodestra risulta in vantaggio nella competizione elettorale per le regionali in Sardegna.

Il sindaco di Cagliari ed esponente Fdi ha ottenuto finora il 47% delle preferenze, mentre Alessandra Todde del centrosinistra è ferma al 44%.

Tra loro una distanza di 5mila voti, secondo i dati ufficiali della Regione Sardegna. Renato Soru arriva all’8% mentre Lucia Chessa si ferma all’1%. I dati continuano ad arrivare a rilento.

ANSA