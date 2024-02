Matera, Decom Roller entra nella storia: ai quarti di Champions League

La Decom Roller Matera festeggia un traguardo straordinario. La vittoria per 10-2 contro il Remscheid segna la prima vittoria casalinga in Champions League, guadagnandosi un posto tra le prime otto squadre d’Europa.

I ragazzi di Mister Antezza scendono in campo presso il tendone di Via dei Sanniti con l’obiettivo di sopraffare gli avversari.

Dopo soli 3 minuti, Berta Tarrida segna l’1-0, festeggiando con la sua famiglia venuta dalla Spagna. Capitan Lapolla raddoppia subito sul 3-0 al 6′, dopo una combinazione impeccabile con Tarrida.

La loro collaborazione, soprattutto con un compagno di squadra sordo, la dice lunga senza parole. Fondamentale anche il portiere Meneghello, che ferma un tiro diretto in porta riservato al cartellino blu di Lapolla.

Il Matera continua a dominare e riesce anche a segnare un rigore con Taccardi, siglando il 5-0 in due minuti di svantaggio numerico.

All’intervallo, il punteggio è 7-0, rispecchiando il totale dei gol segnati nell’andata in Germania, vinta 7-2. Nella ripresa hanno tutti modo di brillare, con Lapolla che segna in totale cinque reti, insieme a Tarrida, e una doppietta per gli ospiti.

Dopo un anno di dominazione italiana nel 2023, Matera può ora sognare di diventare la capitale europea dell’hockey su pista nel 2024.