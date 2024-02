I dati rubati alla rete della Sanità lucana potrebbero diventare pubblici

Il rischio concreto è che informazioni sensibili, come cartelle cliniche, referti medici e dati anagrafici di pazienti e personale sanitario, vengano pubblicati sul Dark Web. Si tratta della parte oscura di internet, dove avvengono traffici illegali di ogni genere, e la pubblicazione di dati così delicati potrebbe avere conseguenze devastanti.

Oltre al danno immediato per le persone coinvolte, con il furto di identità e la possibilità di ricatti o truffe, c’è anche il rischio di un danno reputazionale per la Sanità lucana. La fiducia dei cittadini nel sistema sanitario è già stata minata dall’attacco hacker, e la pubblicazione dei dati rubati non farebbe altro che aggravare la situazione.