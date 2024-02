Basket: Nba, colpo Bucks a Minneapolis grazie a Antetokounmpo

Milwaukee, trascinata da un eccellente Giannis Antetokounmpo, passa in casa dei Timberwolves.

I Lakers battono San Antonio in casa, mentre gli Warriors hanno la meglio su Charlotte.

I Clippers faticano ma vincono a Memphis, Miami piazza il colpo in trasferta a New Orleans, così come Toronto che vince ad Atlanta e Denver che passeggia a Portland. Vittorie casalinghe per Rockets, Sixers e Thunder.

Vittoria pesante (107-112) per i Bucks, che sulle spalle di un ottimo Giannis Antetokounmpo scappano nel 3° quarto, resistono ai tentativi di rimonta dei T’Wolves e passano in casa della capolista dell’Ovest.

Damian Lillard segna 21 punti tirando 8/23 dal campo, ma i canestri decisivi nel finale portano la sua firma. Anthony Edwards, invece, ne segna 28 con anche 9 rimbalzi ma tirando addirittura 10/27 dal campo.

Esordio vincente per Danilo Gallinari, che gioca poco meno di 5 minuti agendo da cambio dei lunghi per Doc River.

